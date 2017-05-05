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В Тессалониках убита грузинка
05.05.2017 20:35
Пропавшую грузинку, мать троих детей, искали в Афинах. Убийство произошло в больнице Ипократиуса в Тессалониках, а труп нашли в Халкидики. Информацию об этом распространил грузинский сайт georgians.gr со ссылкой на местные СМИ.
Труп 36-летней женщины нашли в Халкидики. По информации Thestival.gr, мать троих детей убили в больнице Ипократиоса, в Тессалоники. Убийцей называется 38-летний ангиохирург, работающий в той же больнице.
Супруг покойной заявил об исчезновении женщины 27 апреля, и с тех пор полиция объявила розыск.
Сегодня утром 38-летнего врача задержали в Афинах, он не признает вину.
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