В связи с проведением всемирного марафона 7 мая будет ограничено движение транспорта от Лопоты вдоль Кавказского хребта

06.05.2017 11:44 В связи с проведением всемирного марафона World Run завтра с 10:00 до 19:00 от поворота Лопота вдоль Кавказского хребта будет ограничено движение транспорта.



«МВД сообщает, что в связи с всемирным марафоном World Run, завтра в Кахетии, с 10:00 до 19:00 будет ограничено движение всех видов автотранспорта на участке от поворота Лопоты вдоль Кавказского хребта, на автомобильной дороге Телави-Шакриани, до моста на реке Алазани.



Также движение всех видов автотранспорта будет ограничено на участке с 69-го по 118-й километр автодороги Тианети - Ахмета - Кварели - Нинигори. Транспортный поток будет перенаправлен на объездную дорогу Гурджаани - Афени - Кабали.



На территории, прилегающей к старту, патрульная полиция МВД выделила специальные места для парковки автомобилей участников и гостей марафона», - сказано в заявлении МВД.















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