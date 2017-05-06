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В связи с проведением всемирного марафона 7 мая будет ограничено движение транспорта от Лопоты вдоль Кавказского хребта


06.05.2017   11:44
В связи с проведением всемирного марафона World Run завтра с 10:00 до 19:00 от поворота Лопота вдоль Кавказского хребта будет ограничено движение транспорта.

«МВД сообщает, что в связи с всемирным марафоном World Run, завтра в Кахетии, с 10:00 до 19:00 будет ограничено движение всех видов автотранспорта на участке от поворота Лопоты вдоль Кавказского хребта, на автомобильной дороге Телави-Шакриани, до моста на реке Алазани.

Также движение всех видов автотранспорта будет ограничено на участке с 69-го по 118-й километр автодороги Тианети - Ахмета - Кварели - Нинигори. Транспортный поток будет перенаправлен на объездную дорогу Гурджаани - Афени - Кабали.

На территории, прилегающей к старту, патрульная полиция МВД выделила специальные места для парковки автомобилей участников и гостей марафона», - сказано в заявлении МВД.






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