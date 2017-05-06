Патриарх: Я уверен, что молитвами Святого Георгия Грузия объединится

06.05.2017 17:31 Я уверен, что молитвами Святого Георгия Грузия объединится, - об этом заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в строящейся на территории, прилегающей к рынку Элиава в Тбилиси, Илорской церкви Святого Георгия.



Католикос-Патриарх поздравил всю Грузию, в том числе и Абхазию с праздником Гиоргоба.



«Пусть Святой Георгий хранит вас и всю Грузию. Святой Георгий быстро помогает и мы уверены, что благодаря молитвам Святого Георгия Грузия объединится. Я имел счастье на протяжении 11 лет быть митрополитом Абхазии и между нами царила любовь, надежда. Все это нужно вернуть и все должно встать на свои места. Святой Георгий страдал ради Христа и мы будем страдать ради Христа, но за страданием следует радость, счастье. Пусть Господь дарует вам счастье», - заявил патриарх.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

