В Тбилиси празднуют День Европы

07.05.2017 12:53 В Тбилиси сегодня празднуют День Европы – в центре Старого города, в парке Рике пройдут концерты грузинских и европейских исполнителей.



День Европы — это ежегодный праздник мира и единства в странах Европейского союза и Совета Европы.



В организации праздника в Тбилиси принимали участие представители 18 стран-членов Евросоюза и европейские партнерские организации.



Мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00. Посещение всех событий – свободное.



Развлекательная программа сегодняшнего дня



— Информационные стенды стран Евросоюза

— Драм шоу



— Представление с участием мимов



— Check in-зона «Мини-Европа»



— Детская развлекательная программа (игры в парке)



Дневной концерт:

— Детский вокальный ансамбль (Италия, Германия, Польша, Литва)



— Грузинский танцевальный ансамбль «Нарты»



— Певица Сабина Чантурия (Швеция)



— Duclimer Band Slov cko (Чехия)



— Франческо Миорин (Francesco Miorin) (гитара, вокал)

— Антонио Серния (Antonio Sernia) (бузуки, вокал)



Вечерний концерт:

— Бэнд Jazzanova с Пол Рендольфом (Paul Randolph) из Германии



— Грузинская группа «Мгзавреби»



Существуют два отдельных Дня Европы — 5 и 9 мая. 5 мая 1949 года отмечается официальное создание Совета Европы, а 9 мая 1950 года — первый призыв к созданию Евросоюза, или как его называют в Европе — «день Декларации Шумана».















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