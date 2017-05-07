Independent включил GEM Fest в список лучших музыкальных фестивалей Европы 2017 года

07.05.2017 13:04 Грузинский фестиваль электронной музыки GEM Fest попал в список лучших музыкальных фестивалей Европы 2017 года по версии британского издания Independent.



В список, составленный обозревателем Кристофером Бинландом, вошли около двух десятков самых разных музыкальных фестивалей, которые пройдут этим летом в европейских странах. Бинланд информирует читателей о стоимости и хедлайнерах всех событий.



«Один из самых длинных летних фестивалей проходит в загадочной стране Грузии. Грузинский фестиваль электронной музыки GEM Fest пройдет с 14 июля по 14 августа (gem-fest.com; €196) в Анаклии на берегу Черного моря и представит уйму электронщиков, включая Стива Аоки и GusGus», — пишет Independent.



Среди других музыкальных фестивалей, которые рекомендует издание, фестиваль Роскилле — самый масштабный в Северной Европе, ежегодно проходящий в Дании, поп-вечеринка Rock en Seine в Париже, норвежский фестиваль Oya и другие.



Напомним, хедлайнером фестиваля GEM Fest в 2017 году станет лучший диджей мира по версии DJ Mag 2016, Мартин Гаррикс (Martin Garrix) из Голландии.



Среди других хедлайнеров фестиваля бывшие участники Swedish House Mafia — шведский дуэт Axwell and Ingrosso, французский диджей Worakls, датчанин Sander van Doorn, законодатель тенденций европейской хаус музыки, гамбургский диджей Solomun, американский диджей Roger Sanches, а также немецкая звезда техносцены — Paul Kalkbrenner, который уже стал постоянным резидентом фестиваля в Анаклии.



Информация о билетах и абонементах, другие подробности фестиваля, а также полный лайн-ап с датами выступлений можно увидеть на официальном сайте фестиваля GEM Fest.



"Новости-Грузия"











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