В Чехии протестовали против приезда «ночных волков»

07.05.2017 13:14 В центре Праги 6 мая активисты протестовали против приезда в Чехию участников мотоклуба "Ночные волки", которые в начале мая традиционно устраивают мотопробег по случаю годовщины победы над нацизмом. Об этом сообщает Радио Свобода.



Примерно 30 человек с крымскотатарскими, украинскими, чешскими флагами, флагами НАТО и Евросоюза раздавали прохожим листовки, в которых говорилось о поддержке клубом аннексии Крыма и финансировании "Ночных волков" из российского государственного бюджета. На Вацлавской площади был развернут огромный плакат с надписью "Чехам хорошо известно, какая она – "дружба" правителей России".



В этом году чешская власть не согласовала проезд байкеров из России по центральной площади Праги. Свои основные мероприятия мотоциклисты провели на Ольшанском кладбище, где возложили цветы к могилам погибших во время Второй мировой войны солдат и помолились в церкви. После Праги "Ночные волки" собираются посетить в Чехии захоронения Второй мировой войны в городе Дечин, а затем отправятся в Германию. Против их приезда планируют протестировать и в Берлине.















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