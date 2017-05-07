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В Чехии протестовали против приезда «ночных волков»


07.05.2017   13:14
В центре Праги 6 мая активисты протестовали против приезда в Чехию участников мотоклуба "Ночные волки", которые в начале мая традиционно устраивают мотопробег по случаю годовщины победы над нацизмом. Об этом сообщает Радио Свобода.

Примерно 30 человек с крымскотатарскими, украинскими, чешскими флагами, флагами НАТО и Евросоюза раздавали прохожим листовки, в которых говорилось о поддержке клубом аннексии Крыма и финансировании "Ночных волков" из российского государственного бюджета. На Вацлавской площади был развернут огромный плакат с надписью "Чехам хорошо известно, какая она – "дружба" правителей России".

В этом году чешская власть не согласовала проезд байкеров из России по центральной площади Праги. Свои основные мероприятия мотоциклисты провели на Ольшанском кладбище, где возложили цветы к могилам погибших во время Второй мировой войны солдат и помолились в церкви. После Праги "Ночные волки" собираются посетить в Чехии захоронения Второй мировой войны в городе Дечин, а затем отправятся в Германию. Против их приезда планируют протестировать и в Берлине.






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