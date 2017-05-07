16 студентов из Грузии продолжат учебу во Франции

07.05.2017 15:10 16 грузинских студентов, победивших в стипендиальном конкурсе, продолжат учебу в магистратуре во Франции, сообщает министерство образования и науки Грузии.



Студенты из Грузии, показавшие лучшие результаты, смогут не только бесплатно продолжить обучение по специальности во Франции, но и получат финансирование на другие расходы. В их числе оплата жилья, ежемесячная стипендия и медицинское обслуживание.



Стипендиальная программа реализуется в рамках меморандума, оформленного в прошлом году между грузинским Центром международного образования, французского образовательного агентства «Campus France» и посольства Франции в Грузии.



Ранее стипендиатами этой программы стали еще 16 студентов из Грузии, которые уже учатся во Франции.



В рамках разных стипендиальных программ Международный центр образования с 2014 года отправил на учебу за границу 341 гражданина Грузии. Все они стали победителями конкурсов на стипендии, которые проводил центр.



"Новости-Грузия"











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