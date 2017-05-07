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16 студентов из Грузии продолжат учебу во Франции


07.05.2017   15:10
16 грузинских студентов, победивших в стипендиальном конкурсе, продолжат учебу в магистратуре во Франции, сообщает министерство образования и науки Грузии.

Студенты из Грузии, показавшие лучшие результаты, смогут не только бесплатно продолжить обучение по специальности во Франции, но и получат финансирование на другие расходы. В их числе оплата жилья, ежемесячная стипендия и медицинское обслуживание.

Стипендиальная программа реализуется в рамках меморандума, оформленного в прошлом году между грузинским Центром международного образования, французского образовательного агентства «Campus France» и посольства Франции в Грузии.

Ранее стипендиатами этой программы стали еще 16 студентов из Грузии, которые уже учатся во Франции.

В рамках разных стипендиальных программ Международный центр образования с 2014 года отправил на учебу за границу 341 гражданина Грузии. Все они стали победителями конкурсов на стипендии, которые проводил центр.

"Новости-Грузия"





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