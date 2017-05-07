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Фонд Илии Второго разработал проект для популяризации культурных ценностей Грузии в мире


07.05.2017   17:57
Международный фонд Католикоса-Патриарха Грузии Илии Второго начинает реализацию проекта «Мир встречает Грузию», сообщается на официальном сайте патриархии Грузии.

Проект был разработан для того, чтобы познакомить иностранцев с уникальным духовно-культурным наследием и многовековой историей государственной жизни Грузии, благодаря которым страна древнейшей христианской цивилизации присоединилась к свободному миру.

В рамках проекта запланированы экспозиции в разных странах мира.

«Мир встречает Грузию» — это проект общенационального, государственного и международного значения, который обещает стать особенным по масштабу и оригинальности, отмечено в сообщении.

Инициатива реализуется с благословения патриарха Илии Второго, при содействии Международного фонда Католикоса-Патриарха Всея Грузии, научно-исследовательских институтов Грузии и центров искусства, а также благодаря помощи грузинских и зарубежных ученых.

Автором и руководителем проекта стал доктор исторических наук, профессор Нестан Киртадзе.






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