Фонд Илии Второго разработал проект для популяризации культурных ценностей Грузии в мире

07.05.2017 17:57 Международный фонд Католикоса-Патриарха Грузии Илии Второго начинает реализацию проекта «Мир встречает Грузию», сообщается на официальном сайте патриархии Грузии.



Проект был разработан для того, чтобы познакомить иностранцев с уникальным духовно-культурным наследием и многовековой историей государственной жизни Грузии, благодаря которым страна древнейшей христианской цивилизации присоединилась к свободному миру.



В рамках проекта запланированы экспозиции в разных странах мира.



«Мир встречает Грузию» — это проект общенационального, государственного и международного значения, который обещает стать особенным по масштабу и оригинальности, отмечено в сообщении.



Инициатива реализуется с благословения патриарха Илии Второго, при содействии Международного фонда Католикоса-Патриарха Всея Грузии, научно-исследовательских институтов Грузии и центров искусства, а также благодаря помощи грузинских и зарубежных ученых.



Автором и руководителем проекта стал доктор исторических наук, профессор Нестан Киртадзе.















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