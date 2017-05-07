Определились соперники Грузии по квалификации чемпионата мира-2019 по баскетболу

07.05.2017 18:01 Сегодня состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира-2019 по баскетболу.



Сборная Грузии попала в группу G с Германией, Сербией и одним из победителей квалификации.



Группа А: Черногория, Словения, Испания, один из победителей квалификации.

Группа В: Турция, Латвия, Украина, один из победителей квалификации.

Группа С: Польша, Литва, Венгрия, один из победителей квалификации.

Группа D: Италия, Хорватия, Румыния, один из победителей квалификации.

Группа Е: Бельгия, Франция, Россия, один из победителей квалификации.

Группа F: Чехия, Исландия, Финляндия, один из победителей квалификации.

Группа G: Германия, Сербия, Грузия, один из победителей квалификации.

Группа Н: Израиль, Великобритания, Греция, один из победителей квалификации.



Матчи первого этапа пройдут в сентябре 2017 года, в феврале и июне 2018 года. Во второй этап проходят три лучшие команды группы.















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