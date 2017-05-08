Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии подтверждает, что оштрафовал байкеров в Западной Грузии


08.05.2017   10:45
В министерстве внутренних дел не подтверждают информацию, что в Гурии передвигались байкеры клуба «Ночные волки».

Как сообщают в министерстве, 2 дня назад в Гурии действительно передвигались байкеры, которых за неправильное маневрирование оштрафовала патрульная полиция, но у них не было какой-либо атрибутики «Ночных волков».

Как пояснили в МВД, в Грузию с туристической или транзитной целью приезжают десятки байкеров.
Информация по появлении в Гурии байкеров клуба «Ночные волки» появилась в социальных сетях.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Российские журналисты и бизнесмены посетили Грузию с винным туром
В Грузии начнут производить винный чай
Банковское сообщество Грузии неоднозначно встретило заявление гендиректора «ТВС-банка»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
США запрещают поддержку стран, признающих Абхазию и Цхинвали суверенными субъектами
В Абхазии опровергли намерение строить новый порт в Приморске
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии поздравил Макрона с победой на выборах во Франции
Премьер-министр Грузии прибыл в США с официальным визитом
Ереван назвал военно-политическую деятельность Анкары в Баку угрозой для Москвы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна