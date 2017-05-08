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МВД Грузии подтверждает, что оштрафовал байкеров в Западной Грузии
08.05.2017 10:45
В министерстве внутренних дел не подтверждают информацию, что в Гурии передвигались байкеры клуба «Ночные волки».
Как сообщают в министерстве, 2 дня назад в Гурии действительно передвигались байкеры, которых за неправильное маневрирование оштрафовала патрульная полиция, но у них не было какой-либо атрибутики «Ночных волков».
Как пояснили в МВД, в Грузию с туристической или транзитной целью приезжают десятки байкеров.
Информация по появлении в Гурии байкеров клуба «Ночные волки» появилась в социальных сетях.
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