На территории тбилисского зоопарка будет разбит центральный городской парк

08.05.2017 18:22 Перенос зоопарка на территорию, прилегающую к Тбилисскому морю, осуществится в течение 3-4 лет. На территории старого зоопарка будет центральный городской парк, - об этом заявил мэр Тбилиси Давид Нармания.



По его словам, перенос старого зоопарка будет происходить поэтапно, так как это связано с большими расходами. На эти цели требуется 30-40 млн лари.



«На территории, прилегающей к Тбилисскому морю, в прошлом году был построен собачий питомник, и туда перевели собак. В этом году будут обустроены до 20-ти вольеров, животные будут перевезены», - заявил Давид Нармания.















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