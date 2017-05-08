Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На территории тбилисского зоопарка будет разбит центральный городской парк


08.05.2017   18:22
Перенос зоопарка на территорию, прилегающую к Тбилисскому морю, осуществится в течение 3-4 лет. На территории старого зоопарка будет центральный городской парк, - об этом заявил мэр Тбилиси Давид Нармания.

По его словам, перенос старого зоопарка будет происходить поэтапно, так как это связано с большими расходами. На эти цели требуется 30-40 млн лари.

«На территории, прилегающей к Тбилисскому морю, в прошлом году был построен собачий питомник, и туда перевели собак. В этом году будут обустроены до 20-ти вольеров, животные будут перевезены», - заявил Давид Нармания.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Telegraph: На одного жителя Грузии приходится 1.4 туриста
Российские журналисты и бизнесмены посетили Грузию с винным туром
В Грузии начнут производить винный чай
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
США запрещают поддержку стран, признающих Абхазию и Цхинвали суверенными субъектами
В Абхазии опровергли намерение строить новый порт в Приморске
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол ЕС: Закрытие ереванского офиса ОБСЕ станет большой потерей
Саргсян: Член НАТО Турция создает серьезные угрозы для России
Президент Грузии сторонник модели сбалансированной системы власти
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна