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Прокуратура требовала от протоиерея назвать единомышленниками владыку Димитрия и бывшего шефа охраны патриарха - адвокат
08.05.2017 19:49
По информации адвоката обвиняемого в попытке убийства высокопоставленного представителя патриархии, прокуратура требовала от протоиерея Георгия Мамаладзе признать вину, и назвать единомышленниками владыку Дмитрия и главу патриаршей охраны Сосо Оханашвили.
"Ему предлагали сотрудничать со следствием, и если бы он назвал определенных лиц, ему могли сделать большие послабления. Упоминались имена владыки Дмитрия, Сосо Оханашвили, и других лиц. Не могу сказать, какой информацией владеет прокуратура. Разговор шел не только о них. Вообще был разговор о том, что происходит в патриархии, и кто есть кто"- говорит адвокат Михаил Рамишвили.
По словам юриста Георгия Панцулая, в самом предложении о сотрудничестве нет ничего незаконного, незаконно то, что прокуратура требовала дать показания на невиновных людей.
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