Победитель грузинского марафона WINGS FOR LIFE приглашен на международный забег

09.05.2017 11:19 Победитель Всемирного благотворительного марафона WINGS FOR LIFE WORLD RUN, который в четвертый раз прошел в Кахетии, стал 37-летний Георгий Шекрелидзе – он пробежал 35.43 км.



Шекрелидзе получит возможность участия в забеге WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2018 в любой точке планеты. Чемпионы глобального забега получают в качестве приза путевку для путешествия вокруг света.

Всего в международном марафоне в Грузии приняли участие пять тысяч спортсменов. Между тем в прошлом году в этом марафоне приняли участие 6 тысяч человек.



Второе место в марафоне занял Marko Graenitz из Германии, которому удалось пробежать расстояние в 32.93 км, на третьем – Тамаз Тетруашвили с дистанцией в 32.36 км.



Замыкают пятерку призеров Темур Назгаидзе (31,90 км) и Давид Джугашвили (31, 89 км).



Самой быстрой женщиной-марафонцем оказалась 21-летняя Нино Микадзе, которая пробежала 29 км.



Победителем среди лиц с ограниченными возможностями стал Георгий Такниашвили. В инвалидной коляске ему удалось одолеть дистанцию в почти в 8 км. В аналогичной женской категории выиграла Ирма Дзвериашвили (7,1 км).



В кахетинском марафоне также приняли участие представители США, Великобритании, Австрии, Франции, Италии, Литвы, Польши, России, Румынии, Украины, Израиля, Турции, Азербайджана, Нигерии, Кокосовых островов и других стран.



Грузинский марафон, как часть одного из самых масштабных забегов в мире, состоялся 7 мая на десятом километре перекрестка Телави-Кварели, у поворота к озеру Лопота.



Одновременно во Всемирном забеге участвовало 58 стран на 110 локациях.



Уникальность Всемирного благотворительного забега WINGS FOR LIFE WORLD RUN состоит в том, что в нем нет ни финишной линии, ни временных ограничений. Есть лишь одно правило: бегуна не должна догнать специальная «финиш-машина», которая выходит на дистанцию спустя 30 минут после объявления старта и движется со скоростью 15-25 км/ч. Бегунов, которых догонит «финиш-машина», к старту возвращает специальный автобус.



Участие в мероприятии платное, а собранные средства перечисляют в Фонд изучения травм спинного мозга. В этом году марафон Wings for Life World Run проходил в Грузии при поддержке министерства спорта и по делам молодежи и в рамках инициированного грузинским правительством проекта Check-in Georgia, который направлен на повышение имиджа страны в мире.



