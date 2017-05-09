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Победитель грузинского марафона WINGS FOR LIFE приглашен на международный забег


09.05.2017   11:19
Победитель Всемирного благотворительного марафона WINGS FOR LIFE WORLD RUN, который в четвертый раз прошел в Кахетии, стал 37-летний Георгий Шекрелидзе – он пробежал 35.43 км.

Шекрелидзе получит возможность участия в забеге WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2018 в любой точке планеты. Чемпионы глобального забега получают в качестве приза путевку для путешествия вокруг света.
Всего в международном марафоне в Грузии приняли участие пять тысяч спортсменов. Между тем в прошлом году в этом марафоне приняли участие 6 тысяч человек.

Второе место в марафоне занял Marko Graenitz из Германии, которому удалось пробежать расстояние в 32.93 км, на третьем – Тамаз Тетруашвили с дистанцией в 32.36 км.

Замыкают пятерку призеров Темур Назгаидзе (31,90 км) и Давид Джугашвили (31, 89 км).

Самой быстрой женщиной-марафонцем оказалась 21-летняя Нино Микадзе, которая пробежала 29 км.

Победителем среди лиц с ограниченными возможностями стал Георгий Такниашвили. В инвалидной коляске ему удалось одолеть дистанцию в почти в 8 км. В аналогичной женской категории выиграла Ирма Дзвериашвили (7,1 км).

В кахетинском марафоне также приняли участие представители США, Великобритании, Австрии, Франции, Италии, Литвы, Польши, России, Румынии, Украины, Израиля, Турции, Азербайджана, Нигерии, Кокосовых островов и других стран.

Грузинский марафон, как часть одного из самых масштабных забегов в мире, состоялся 7 мая на десятом километре перекрестка Телави-Кварели, у поворота к озеру Лопота.

Одновременно во Всемирном забеге участвовало 58 стран на 110 локациях.

Уникальность Всемирного благотворительного забега WINGS FOR LIFE WORLD RUN состоит в том, что в нем нет ни финишной линии, ни временных ограничений. Есть лишь одно правило: бегуна не должна догнать специальная «финиш-машина», которая выходит на дистанцию спустя 30 минут после объявления старта и движется со скоростью 15-25 км/ч. Бегунов, которых догонит «финиш-машина», к старту возвращает специальный автобус.

Участие в мероприятии платное, а собранные средства перечисляют в Фонд изучения травм спинного мозга. В этом году марафон Wings for Life World Run проходил в Грузии при поддержке министерства спорта и по делам молодежи и в рамках инициированного грузинским правительством проекта Check-in Georgia, который направлен на повышение имиджа страны в мире.

"Новости-Грузия"





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