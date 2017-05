Представительница Грузии выступит сегодня в первом полуфинале Евровидения-2017

09.05.2017 11:20 На официальной сцене Евровидения-2017, в Международном выставочном центре, сегодня, 9 мая, состоится первый полуфинал, в котором выступят 18 конкурсантов.



Как сообщает корреспондент Укринформа, именно сегодня определятся 10 песен и их исполнителей, которые получат наивысшие баллы по результатам зрительского и судейского голосования и будут бороться за победу своей страны в финале Евровидения-2017 13 мая.



В первом полуфинале будут соревноваться представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.



А именно, в порядке выступлений:



1. Швеция - Robin Bengtsson с песней "I can't Go On"



2. Грузия - Тамаре Gachechiladze, "Keep The Faith"



3. Австралия - Isaiah, "Don'T Come Easy?"



4. Албания - Lindita, "World"



5. Бельгия - Blanche, "City Lights"



6. Черногория - Slavko Kalezic, "Space"



7. Финляндия - Norma John, "Blackbird"



8. Азербайджан - Dihaj, "Skeletons"



9. Португалия - Salvador Sobral, "Amar Pelos Dois"



10. Греция - Demy, "This is Love"



11. Польша - Kasia Mos, "Flashlight"



12. Молдова - Sunstroke Project, "Hey Mamma"



13. Исландия - Svala, "Paper"



14. Чехия - Martina Barta, "My Turn"



15. Кипр - Hovig, "Gravity"



16. Армения - Artsvik, "Fly With Me"



17. Словения - Omar Naber, "On My Way"



18. Латвия - Triana Park, "Line"



Во втором полуфинале, 11 мая, на сцене МВЦ также выступят исполнители из 18 стран. А именно из Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Беларуси, Болгарии, Литвы, Эстонии, Израиля.



Автоматически в финал проходят страны "Большой пятерки" и страна-хозяйка нынешнего песенного конкурса. Итак, 13 мая выступят: Украина - O. Torvald с композицией "Time"; Италия - Francesco Gabbani с песней "Occidentali's Karma"; Великобритания - Lucie Jones с песней "Never Give Up On You"; Испания - Manel Navarro с песней "Do It For Your Lover"; Германия - Levina с песней "Perfect Life"; Франция - Alma с песней "Requiem".



Всего в финале за победу будут бороться 26 участников.



Второй полуфинал нынешнего песенного конкурса состоится 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве.















