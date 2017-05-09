Квирикашвили встретился с Джоном Маккейном в Вашингтоне

09.05.2017 15:07 На встрече в Вашингтоне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и председатель военного совета Сената США Джон Маккейн рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии, и ситуацию в селах у оккупационной разделительной линии.



В пресс-службе премьер-министра заявили, что Георгий Квирикашвили еще раз зафиксировал значение записи, сделанной в законодательном акте США об оккупации территорий Грузии. На встрече отметили, что Соединенные Штаты твердо продолжают поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



По словам сенатора Маккейна, официальный Вашингтон поддерживает Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции. На встрече подчеркнули вклад Грузии в глобальную безопасность, и в борьбе с терроризмом.



Георгий Квирикашвили и Джон Маккейн обсудили также положение в регионе. По словам сенатора, безопасность и стабильность Грузии важна не только для региона, но и в целом для мира.

















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