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Спасателям удалось поднять тела погибших шахтеров
10.05.2017 10:10
Найдены тела 4 шахтеров, погибших вчера в результате несчастного случая на шахте имени Миндели в Ткибули.
Cпасатели подняли тела погибших шахтеров. Они перевезены в кутаисскую прозектуру.
Поисково-спасательные работы велись на месте всю ночь. Около шахты были мобилизованы как бригады спасателей, патрульной полиции и скорой помощи.
По имеющейся информации, грузовой лифт упал в шахту из-за обрыва троса. В лифте находились 4 шахтера.
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