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Спасателям удалось поднять тела погибших шахтеров


10.05.2017   10:10
Найдены тела 4 шахтеров, погибших вчера в результате несчастного случая на шахте имени Миндели в Ткибули.

Cпасатели подняли тела погибших шахтеров. Они перевезены в кутаисскую прозектуру.

Поисково-спасательные работы велись на месте всю ночь. Около шахты были мобилизованы как бригады спасателей, патрульной полиции и скорой помощи.

По имеющейся информации, грузовой лифт упал в шахту из-за обрыва троса. В лифте находились 4 шахтера.






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