Нужно ли было привлекать к уголовной ответственности Юрия Лужкова? - общественное мнение

10.05.2017 12:27 «Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, приехав в Грузию, нарушил закон «Об оккупации», но правового реагирования за этим не последовало. Оппозиция обвиняет правительство в бездействии и утверждает, что против Лужкова нужно было возбудить уголовное дело. Нужно ли было привлекать к уголовной ответственности Юрия Лужкова?» - с таким вопросом мы обратились к представителям общественности», - пишет газета «Резонанси».



«Во-первых, его вообще не надо было впускать. Если он въехал в Грузию с помощью каких-то махинаций, разумеется, нужно было возбудить уголовное дело. В этом случае человек нарушил грузинское законодательство, а вдобавок сделал циничные заявления о независимости «т.н. Южной Осетии», - заявил в беседе с корреспондентом издания соучредитель организации «Грузия не продается» Гига Насаридзе.



«Вообще, государственность требует соблюдения законов. Это провокация. На фоне его заявления, разумеется, необходима реакция на государственном уровне. Нужно не арестовывать его и сажать в тюрьму, а в правовом поле показать, что ты уважаешь закон. Нужно как-то отразить то, что он нарушил закон. Если ты не можешь защищаться на войне, то нужно защищать страну хотя бы от въезда одного-двух лиц», - заявила публицист Тако Чарквиани.



«Он нарушил закон. Пусть об этом думает тот, кому это полагается. Лужков не сделал для Грузии ничего плохого, в центре города, на проспекте Руставели он заново построил первую среднюю школу», - заявил актер Дима Джаиани.



«Закон нарушен. Если его не арестовали, то нужно было хоть как-то отреагировать. Например, выдворить его из страны. Но чего хорошего можно ждать от этого правительства и властей?!» - говорит художник Гия Бугадзе.



«Если он даже минимально нарушил закон, разумеется, нужно было возбудить уголовное дело. Если с момента правонарушения прошло 6-7 лет, то за сроком давности возбуждать уголовное дело уже не нужно. Вообще, нужно привыкнуть к тому, чтобы любой человек нес ответственность за любое действие так, как этого требует закон», - заключил архитектор-урбанист Ладо Вардосанидзе.















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