У театра Руставели мобилизована спасательная служба

10.05.2017 12:31 У театра Руставели мобилизованы представители спасательной службы. В Агентстве управления чрезвычайных ситуаций заявили, что недавно мужчина поднялся на крышу театра и грозился спрыгнуть. На данный момент он спустился с чердака, спрятался, и его ищут.



На месте развернут батут.



"Шли переговоры с мужчиной, но он недавно спустился с чердака вниз, спрятался, и сейчас ищем его"- заявили в службе чрезвычайных ситуаций.



P.S. Спасатели уже сняли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши театра им. Руставели. По имеющейся информации, 40-летний мужчина проживал рядом с театром.

















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