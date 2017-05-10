Грузинская участница Евровидения-2017 выбыла из конкурса

10.05.2017 12:57 Тамара Гачечиладзе не прошла в финал международного конкурса песни «Евровидение 2017» в Киеве.



Первый полуфинал «Евровидения» открыл один из фаворитов конкурса швед Робин Бенгтссон с песней «I can’t go on».



Представившая Грузию певица выступила под вторым номером. Тамара была в длинном красном платье от дизайнера Лаши Джохадзе. На бэк-вокале у исполнительницы было пять вокалистов. Песня была исполнена без малейшей ошибки.



После Гачечиладзе выступил еще один фаворит конкурса– австралиец Исайя с композицией «Don’t Come Easy». Следом на сцене «Евровидения» спели Линдита Халими из Албании, Бланш из Бельгии, Славко Калезич из Черногории, группа Norma John из Финляндии, Dihaj из Азербайджана и Сальвадор Собрал из Португалии.



Далее в первом полуфинале состоялись номера представителей Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.



По итогам голосования в финал из восемнадцати участников перешли 10 стран. Это Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.



Второй полуфинал пройдет на сцене Киевского выставочного центра 11 мая, а финал состоится 13 мая. В финале примут участие победители полуфиналов и представители «большой пятерки» стран – основателей конкурса (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка Украина.



В Грузии все шоу конкурса можно будет увидеть в 23:00 по Тбилиси как в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии, так и онлайн — на официальном сайте вещателя.















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