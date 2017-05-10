Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Работа станции метро Церетели восстановлена после задымления


10.05.2017   13:23
Станция тбилисского метрополитена «Церетели», закрывшаяся сегодня утром из-за задымления, возобновила работу, говорится в сообщении «Тбилисской транспортной компании».

На протяжении двух часов работа станции была парализована, после того, как в 10:00 по тбилисскому времени произошли неполадки на кабелях под эскалаторами, что и привело к задымлению.

«Соответствующие службы «Тбилисской транспортной компании» своевременно смогли исправить неполадки, они также проверили инфраструктуру под эскалаторами. Передвижение пассажиров на станции Церетели абсолютно безопасно», — говорится в сообщении.

Все то время пока станция «Церетели» была закрыта, остальные станции тбилисского метро обслуживали пассажиров в обычном режиме. Поезда проезжали станцию «Церетели» не останавливаясь.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Между бизнесом и банками назревает конфликт
Онлайн казино обяжут предоставлять право играть только зарегистрированным игрокам
«Alliance Group»" стала победителем «Home Overseas 2017»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия и США укрепляют сотрудничесво в сфере безопасности
Евкуров сказал "нет" уголовной ответственности за кражу невесты
В Чеченской Республике сегодня отмечают День памяти и скорби
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна