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Работа станции метро Церетели восстановлена после задымления
10.05.2017 13:23
Станция тбилисского метрополитена «Церетели», закрывшаяся сегодня утром из-за задымления, возобновила работу, говорится в сообщении «Тбилисской транспортной компании».
На протяжении двух часов работа станции была парализована, после того, как в 10:00 по тбилисскому времени произошли неполадки на кабелях под эскалаторами, что и привело к задымлению.
«Соответствующие службы «Тбилисской транспортной компании» своевременно смогли исправить неполадки, они также проверили инфраструктуру под эскалаторами. Передвижение пассажиров на станции Церетели абсолютно безопасно», — говорится в сообщении.
Все то время пока станция «Церетели» была закрыта, остальные станции тбилисского метро обслуживали пассажиров в обычном режиме. Поезда проезжали станцию «Церетели» не останавливаясь.
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