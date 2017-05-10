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Фонд Патриарха займется популяризацией культурных ценностей Грузии в мире


10.05.2017   13:31
Международный фонд Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II начинает реализацию проекта «Мир встречает Грузию», сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на официальный сайт Грузинской патриархии.

Проект был разработан с целью ознакомления иностранцев с уникальным духовно-культурным наследием и многовековой историей государственной жизни Грузии.

В рамках проекта запланированы экспозиции в разных странах мира.

«Мир встречает Грузию» — это проект общенационального, государственного и международного значения, который обещает стать особенным по масштабу и оригинальности, отмечено в сообщении.

Инициатива реализуется по благословению Патриарха Илии II, при содействии Международного фонда Католикоса-Патриарха всея Грузии, научно-исследовательских институтов Грузии и центров искусства, а также благодаря поддержке грузинских и зарубежных ученых.

Автором и руководителем проекта стала доктор исторических наук, профессор Нестан Киртадзе.






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