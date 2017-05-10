Фонд Патриарха займется популяризацией культурных ценностей Грузии в мире

10.05.2017 13:31 Международный фонд Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II начинает реализацию проекта «Мир встречает Грузию», сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на официальный сайт Грузинской патриархии.



Проект был разработан с целью ознакомления иностранцев с уникальным духовно-культурным наследием и многовековой историей государственной жизни Грузии.



В рамках проекта запланированы экспозиции в разных странах мира.



«Мир встречает Грузию» — это проект общенационального, государственного и международного значения, который обещает стать особенным по масштабу и оригинальности, отмечено в сообщении.



Инициатива реализуется по благословению Патриарха Илии II, при содействии Международного фонда Католикоса-Патриарха всея Грузии, научно-исследовательских институтов Грузии и центров искусства, а также благодаря поддержке грузинских и зарубежных ученых.



Автором и руководителем проекта стала доктор исторических наук, профессор Нестан Киртадзе.















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