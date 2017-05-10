Семьям погибших на шахте в Ткибули обещают компенсации

10.05.2017 14:14 Семьи рабочих, погибших на шахте по добыче угля в Ткибули, получат компенсации от компании «Сакнахшири», а также от местных властей, сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария.



Трагедия на шахте имени Миндели произошла вечером 9 мая. По данным «Сакнахшири», которой принадлежит шахта, оборвался трос подъемной бадьи, и она вместе с четырьмя рабочими упала с высоты 400 метров. Все рабочие, находившиеся в подъемнике, погибли. Их тела были подняты на поверхность сегодня утром.



«Конечно, семьям погибших будет выдана всевозможная компенсация — как со стороны компании, так и от местных властей. Самое главное, будет проведено максимально открытое расследование, и, в соответствии с результатами расследования, все виновные будут наказаны», — сказал Гахария в эфире Первого канала ОВГ.



Компания «Сакнахшири» собрала группу специалистов, которые должны установить причины трагической гибели четырех рабочих.



МВД Грузии ведет следствие по статье «нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее гибель человека или другие тяжелые последствия», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы от двух до пяти лет.



Компания «Сакнахшири» (Грузуголь) — это дочка холдинга «Грузинская индустриальная группа» (GIG). Компания занимается добычей угля, а также его обогащением и реализацией. Это единственная компания по производству угля на грузинском рынке.















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