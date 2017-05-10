Лучшим бомбардир «Эмполи» Леван Мчедлидзе лишился автомашины и водительских прав

10.05.2017 14:19 Полиция Италии отобрала автомашину и взятые в России водительские права у форварда "Эмполи" и сборной Грузии Левана Мчедлидзе. Причиной назвали нарушение закона. Об этом пишет итальянское издание Il Tirreno.



Левана Мчедлидзе был остановлен дорожным патрулем. У футболиста потребовали предъявить документы. В ходе проверки выяснилось, что нападающий получил водительские права в Российской Федерации, а автомашину купил год назад, и зарегистрировал в Грузии.



Все это приходит в противоречие с итальянским законодательством, согласно которому с 2006 года в Италии все автовладельцы обязаны брать водительское права только в этой стране. Автотранспортные средства тоже должны быть зарегистрированы в этой стране не позднее 6 месяцев после покупки.



Поскольку документы Мчедлидзе не удовлетворяли вышеупомянутые требования, ему на месте пришлось заплатить штраф, а автомашину вернет только после оплаты таможенного сбора.



Мчедлидзе выступает в футболке "Эмполи" с 2008 года. В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей в серии А, и забил 6 голов. Он лучший бомбардир команды.

















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