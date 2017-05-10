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В Греции задержаны три медсестры-грузинки
10.05.2017 14:54
В Греции, западной Аттике, задержали трех грузинских медсестер. Информацию об этом распространила multi-news.gr
По сообщению греческих СМИ, они работали частными медсестрами без лицензии, из-за чего государству был нанесен ущерб.
Наряду с грузинками, были задержаны три албанки, две болгарки, и две гречанки.
Согласно сообщению, дело будет расследовать прокуратура Афин.
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