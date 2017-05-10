В Греции задержаны три медсестры-грузинки

10.05.2017 14:54 В Греции, западной Аттике, задержали трех грузинских медсестер. Информацию об этом распространила multi-news.gr



По сообщению греческих СМИ, они работали частными медсестрами без лицензии, из-за чего государству был нанесен ущерб.



Наряду с грузинками, были задержаны три албанки, две болгарки, и две гречанки.



Согласно сообщению, дело будет расследовать прокуратура Афин.



















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