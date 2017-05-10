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Стали известны некоторые соперники сборной Грузии на групповом этапе Кубка мира по регби


10.05.2017   16:58
Соперниками сборной Грузии по регби на групповом этапе Кубка мира 2019 года будут Уэльс и Австралия, а кто остальные две команды выяснится позже.

Впервые в истории грузинского регби регбисты встречают жеребьевку в статусе посеянной сборной. Команда Милтона Хейга, победив Тонгу и Намибию, в Кубке мира 2015 года заняла третье место в группе, оказалась среди 12 лучших и получила путевку на будущий Кубок мира.

После завершения Шести наций 2017 года, по местам, занятым в мировом рейтинге регби, распределили 12 участников Кубка мира 2019 года.

Выяснятся также два предположительных соперника, но поскольку региональные отборочные турниры еще не закончились, конкретные команды узнаем позже.

Однако уже известно, что еще один соперник Грузии будет из Океании, а другой из Америки.

Участие в жеребьевке в Киото принимают участие главный тренер сборной Грузии Милтон Хейг и менеджер команды Ираклий Хундадзе.






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