Между участниками акции у парламента и полицией произошло противостояние

10.05.2017 17:05 Между участниками акции, проходящей у бывшего здания парламента в Тбилиси, и правоохранителями произошло противостояние. Пострадавшие в результате действий финансовой корпорации «Сакартвело» попытались перекрыть проспект Руставели, однако полиция не дала им такой возможности. Это вызвало раздражение участников акции.



Правоохранителями задержаны 3 участника акции, в том числе, одна женщина. Кроме того, несколько участников митинга почувствовали недомогание, в связи с этим потребовалось вызвать бригаду скорой медицинской помощи.



Из-за противостояния движение на проспекте Руставели было временно перекрыто. На данный момент движение ограничено лишь частично.

















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