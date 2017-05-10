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Между участниками акции у парламента и полицией произошло противостояние


10.05.2017   17:05
Между участниками акции, проходящей у бывшего здания парламента в Тбилиси, и правоохранителями произошло противостояние. Пострадавшие в результате действий финансовой корпорации «Сакартвело» попытались перекрыть проспект Руставели, однако полиция не дала им такой возможности. Это вызвало раздражение участников акции.

Правоохранителями задержаны 3 участника акции, в том числе, одна женщина. Кроме того, несколько участников митинга почувствовали недомогание, в связи с этим потребовалось вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Из-за противостояния движение на проспекте Руставели было временно перекрыто. На данный момент движение ограничено лишь частично.







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