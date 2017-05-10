ЕС поддерживает детский сад в небольшом городке Грузии

10.05.2017 17:33 2 мая 2017 года в сотрудничестве с муниципалитетом Лагодехи Европейская программа соседства в развитии сельского хозяйства и сельской местности (ENPARD) запустила новую инициативу по поддержке местного грузинского детского сада. Около 130 детей благодаря инициативе сельского развития, получили новую мебель и необходимое оборудование для своего детского сада.



"Год назад посольство Японии в Грузии поддержало нас с восстановлением здания детского сада, однако грант покрывал только строительные работы и работы по восстановлению инфраструктуры. Оставалась все же огромная потребность в мебели и необходимом оборудовании", – объяснил глава муниципалитета Лагодехи Карло Джамбурия. "Позже при поддержке ЕС и активном участии Локальной группы активистов Лагодехи (LAG) для детского сада была закуплена мебель и оборудование. Мы действительно очень ценим и благодарны за помощь наших европейских партнеров".



Инициатива сельского развития является частью финансируемого ЕС проекта "Партисипативное развитие сельских районов в Грузии". Проект призван содействовать социально-экономическому развитию муниципалитетов посредством вовлечения, активного участия и предоставления дополнительных возможностей местным заинтересованным сторонам.



Европейский Союз поддерживает развитие сельских районов в Грузии через свою программу ENPARD. Поддержка основывается на наилучших европейских практиках в этой сфере и включает усилия по улучшению уровня жизни сельских общин путем создания новых экономических возможностей и продвижения государственно-частных партнерств.















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