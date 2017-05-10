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Суд отложил заседание по делу о потасовке с полицией в Тбилиси


10.05.2017   18:27
Суд над задержанными участниками акции протеста, которая прошла у здания парламента в Тбилиси накануне, отложили до следующей недели, сообщил Sputnik Грузия председатель Объединенных профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили.

Акция началась у парламента после того, как стало известно о несчастном случае на шахте по добыче угля имени Миндели в Ткибули (Имерети) во время ремонта проходческой бадьи. По данным компании "Сакнахшири", оборвался трос проходческой бадьи, и она вместе с четырьмя рабочими упала. Рабочие погибли. Их тела удалось извлечь лишь на рассвете.

"В Ткибули погибли наши братья и, естественно, у людей есть чувство протеста в связи с существующей системой, в связи с игнорированием норм безопасности. И, безусловно, этих людей не должны задерживать из-за протеста", — сказал Петриашвили.


По его словам, двое из трех привлеченных к ответственности участников акции протеста являются членами профсоюзов — Илия Лежава и Гога Брегвадзе. К этому времени все трое на свободе.

Дело возбуждено по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов) Кодекса административных правонарушений, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Тбилисской городской суд рассмотрит дело 19 мая.

Отложить процесс попросили адвокаты, чтобы ознакомиться с представленным полицией видеоматериалом.

Участники акции требовали ужесточения контроля за условиями труда на опасных производствах. Всю ответственность за трагедию они возложили на власти.


Протестующие, порядка 150 человек, попытались перекрыть проспект Руставели, но полиция не позволила им сделать это и началось противостояние. В результате полиция задержала трех человек.

Акцию у здания парламента организовало студенческое движение "Аудитория 115". К акции также присоединились представители профсоюзов и неправительственного сектора.

Противостояние с полицией продолжилось и у здания администрации правительства, которое расположено неподалеку от парламента. Несколько активистов попытались написать на асфальте красной краской цифру "4", но полиция помешала этому. На этот раз обошлось без задержаний.






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