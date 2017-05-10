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В Грузии 18 и 27 мая можно бесплатно посетить все музеи


10.05.2017   18:49
В Грузии отметят международный День музеев и «Ночь в музее».

18 мая, в международный День музеев, все музеи Грузии будут работать бесплатно.

Кроме того, Грузия вновь присоединится к европейской музейной традиции раз в год впускать посетителей ночью.

Акция «Ночь в музее» пройдет в Грузии 27 мая.

С 9 вечера до первого часа ночи можно посетить любой музей в Грузии и совершенно бесплатно осмотреть все экспозиции. Министерство культуры проводит эту акцию под названием «Приходи в музей ночью».

Студенты Тбилисской художественной академии имени Кутателадзе украсят улицы столицы слоганом «Приходи ночью в музей» и призовут общественность присоединиться к акции.

В Грузии 37 музеев, домов-музеев и музеев-заповедников.

Участниками акции также являются два ведомственных музея – музей грузинского спорта, музей Университетского кампуса Кахи Бендукидзе, а также частный Музей современного искусства Зураба Церетели.

«Новости-Грузия» рекомендует посетить в столице и регионах следующие музеи:

Музеи Тбилиси:

1) Музей Грузии имени Симона Джанашия
2) Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили
3) Музей театра, кино, музыки и хореографии
4) Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе
5) Музей истории Тбилиси имени Иосифа Гришашвили «Карвасла»
6) Дом-музей Елены Ахвледиани
7) Государственный музей шелка
8) Этнографический музей под открытым небом
9) Музей грузинской литературы им. Георгия Леонидзе
10) Музей народного и прикладного искусства Грузии

Музеи в регионах:

1) Государственный музей региона Самцхе-Джавахети в крепости Рабат в Ахалцихе
2) Историко-архитектурный музей Дворца Дадиани в Зугдиди
3) Историко-этнографический музей Сванетии в Местия
4) Дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали, Кахетия
5) Музей Сигнахи
6) Музей Греми
7) Музей Нико Пиросмани в Мирзаани
8) Музей краеведения Боржоми
9) Государственный музей Ильи Чавчавадзе в Кварели
10) Исторический музей Степанцминда

"Новости-Грузия"





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