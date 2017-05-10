В Грузии 18 и 27 мая можно бесплатно посетить все музеи

10.05.2017 18:49 В Грузии отметят международный День музеев и «Ночь в музее».



18 мая, в международный День музеев, все музеи Грузии будут работать бесплатно.



Кроме того, Грузия вновь присоединится к европейской музейной традиции раз в год впускать посетителей ночью.



Акция «Ночь в музее» пройдет в Грузии 27 мая.



С 9 вечера до первого часа ночи можно посетить любой музей в Грузии и совершенно бесплатно осмотреть все экспозиции. Министерство культуры проводит эту акцию под названием «Приходи в музей ночью».



Студенты Тбилисской художественной академии имени Кутателадзе украсят улицы столицы слоганом «Приходи ночью в музей» и призовут общественность присоединиться к акции.



В Грузии 37 музеев, домов-музеев и музеев-заповедников.



Участниками акции также являются два ведомственных музея – музей грузинского спорта, музей Университетского кампуса Кахи Бендукидзе, а также частный Музей современного искусства Зураба Церетели.



«Новости-Грузия» рекомендует посетить в столице и регионах следующие музеи:



Музеи Тбилиси:



1) Музей Грузии имени Симона Джанашия

2) Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили

3) Музей театра, кино, музыки и хореографии

4) Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе

5) Музей истории Тбилиси имени Иосифа Гришашвили «Карвасла»

6) Дом-музей Елены Ахвледиани

7) Государственный музей шелка

8) Этнографический музей под открытым небом

9) Музей грузинской литературы им. Георгия Леонидзе

10) Музей народного и прикладного искусства Грузии



Музеи в регионах:



1) Государственный музей региона Самцхе-Джавахети в крепости Рабат в Ахалцихе

2) Историко-архитектурный музей Дворца Дадиани в Зугдиди

3) Историко-этнографический музей Сванетии в Местия

4) Дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали, Кахетия

5) Музей Сигнахи

6) Музей Греми

7) Музей Нико Пиросмани в Мирзаани

8) Музей краеведения Боржоми

9) Государственный музей Ильи Чавчавадзе в Кварели

10) Исторический музей Степанцминда



"Новости-Грузия"











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