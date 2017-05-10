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Мы попали в сложную группу - Милтон Хейг


10.05.2017   19:13
Соперники Национальной сборной Грузии по регби на Кубке мира 2019 года уже известны. Сегодня в Японии, городе Киото состоялась жеребьевка Кубка мира 2019 года по регби.

Сборная Грузии по регби будет выступать в группе "Д" вместе со сборными Австралии, и Уэльса. Остальные две группы выявятся позже.

На жеребьевке присутствовали главный тренер грузинской сборной Милтон Хейг и менеджер Ираклий Хундадзе. Новозеландский специалист сделал первый комментарий в связи с результатами жеребьевки.

"Мы попали в сложную группу: мы играем с Австралией, находящейся на третьем месте в мировом рейтинге; С Уэльсом, который всегда хорошо выступает на Кубках мира. В нашу группу, как Океания, вероятно, попадет Фиджи, а от них можно всего ожидать; Нелегко будет играть со второй командой Америки, не исключено, что это будет Канада. Это сложная группа, и одно хорошо, что мы в ноябре играем с Уэльсом "- заявил Милтон Хейг.







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