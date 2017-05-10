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В Грузии выпущена книга «Мифы и ритуалы народов Кавказа»


10.05.2017   20:45
10 мая в Тбилиси состоялась презентация книги грузинского ученого Нугзара Антелава "Мифы и ритуалы народов Кавказа". Над научным трудом, составляющим более чем 900 страниц, автор работал более 13 лет.

Книга носит энициклопедический характер, представляет собой первую попытку обобщенной передачи, комплексного изучения мифотворчества, веропредставления и ритуальной практики исторически сформировавшихся народов, проживающих на Северном и Южном Кавказе.

Автор отмечает, что научное описание и изучение мифологии, религии, народных веропредставлений и ритуальной практики было начато с XIX века, хотя интерес к фиксации отдельных элементов быта и культуры жителей этого региона, попыток познать их суть, не утихал еще с античного периода.

Презентация прошла в Черкесском культурном центре в Тбилиси. На мероприятии присутствовали гости из республики Адыгея.






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