Состоится крестный ход из исторического Лазети в Грузию

11.05.2017 11:19 Сегодня из исторического Лазети, Опра, начнется крестный ход, который завершится в кафедральном соборе Святой Троицы 17 мая, в День родителей и чистоты семьи.



По заявлению клирика храма Пресвятой Троицы, архимандрита Иоанна Мчедлишвили, шествие будет с иконами Пресвятой Богородицы Ацкурской и Святого Андрея Первозванного. С этой целью сегодня католикос-патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II благословил в патриархии иконы Пресвятой Богородицы Ацкури и Святого Андрея Первозванного. А также благословил духовенство и паству, которая примет участие в шествии с этими иконами.



По словам отца Иоанна, пеший крестный ход начнется с территории исторической Лазети, Опра, и 17 мая завершится в кафедральном соборе Святой Троицы.



По заявлению архимандрита, участники шествия завтра будут в Гонио, а 12 мая, в день Святого апостола Андрея Первозванного, в Дидаджарии. Потом пройдут Ахалцихе, Ацкури, Боржоми, Хашури, Гори, а также Самтависи. 16 мая на вечерней молитве участники шествия будут в Светицховели. 17 мая после службы продолжится шествие к Тбилиси.



По словам отца Иоанна, участников крестного хода по традиции на Площади роз встретит паства и духовенство. А затем шествие завершится в храме Пресвятой Троицы.



По благословению католикоса-патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II, в 2014 году 17 мая был объявлен Днем чистоты семьи и родителей. Крестный ход с иконами Пресвятой Девы Марии и Святого Андрея Первозванного проводится с 2015 года.

















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