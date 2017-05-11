Сколько стоит жизнь рабочего в Грузии

11.05.2017 12:26 «С 2007 года по сей день, за 10 лет, на рабочем месте погибло 429 человек, тяжело пострадало 728 - это сухая статистика и большая трагедия для семьи каждого погибшего. Во вторник в ткибульской шахте погибло 4 шахтера. Рабочий в Грузии - это человек, который «по собственному желанию» идет работать туда, где его жизнь зависит только от везения. Чиновники после каждой трагедии с прискорбием соболезнуют семьям погибших, говорят о трагедии, требуют строго наказать для виновных и начать следствие. Они требуют компенсации для семей, а правозащитники уже в которых раз требуют восстановить трудовую инспекцию и жесткий контроль, однако им говорят, что работа над этим ведется», - пишет газета «Резонанси».



«Потом проходят дни до очередной трагедии и все формальности повторяются - соболезнования, начало следствия, обвинения, требование восстановления трудовой инспекции и ответ, что работа ведется. Так произошло и на этот раз. В 17:20, во время ремонтных работ по замене троса на грузовом лифте в ткибульской шахте имени Миндели сорвалась бадья и унесла жизни 4 шахтеров. Тела шахтеров достали с 400-метровой глубины после 13-часовых поисков. Начались заявления и взаимные обвинения, разговоры о том, это очередной несчастный случай или халатное отношение государства к безопасности рабочих условий. Премьер, президент, спикер парламента и министры выразили соболезнования. В Ткибули приехали министры экономики и инфраструктуры, МВД начало следствие. Директор «Грузугля» выразил готовность к сотрудничеству со следствием, а семьям погибших пообещал оказать помощь», - отмечает издание.



«Министр экономики Георгий Гахария на месте заявил, что «будут наказаны те, чья вина будет доказана». Он сказал, что трудовое законодательство нужно улучшить и «защита условий труда на предприятиях с особенно высоким риском станет приоритетом для государства». Министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе признал, что «относительно объектов с высоким риском нужно что-то придумать», и пообещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании правительства. Прозвучали и обвинения - отраслевой профсоюз заявил, что виновны все, кто до сих пор мешает восстановлению трудовой инспекции и ратификации 176-й конвенции Международной трудовой организации. Народный защитник назвал «убийцами» всех, «кто противостоит восстановлению эффективной трудовой инспекции в правительстве, парламенте, конституционной комиссии и где-то еще...» А члены семей погибших ждут от правительства ответа: были ли соблюдены нормы безопасности на месте инцидента и кто ответственен за гибель шахтеров?» - заключает издание.



«Трудовая инспекция была упразднена в 2006 году и с 2007 года статистика возросла. Но та инспекция, которая существовала, не была действенной - у нее были широкие полномочия, но проблема была в том, что система была коррумпированной. Эту статистику могла бы исправить эффективная инспекция - ее главной задачей является превенция: проводить проверки, которые бы исключили подобные факты. Для борьбы с этим в мире еще никто не придумал другой механизм. Законопроект о безопасности труда минздрав подготовил еще 2 года назад, они учли и наши замечания, но уже 2 года разговоры идут, а какого-либо прогресса со стороны государства не последовало», - заявила главный юрист Объединенных профсоюзов Раиса Липартелиани.















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