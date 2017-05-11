Проблемы в процессе отбора судей не были искоренены - Софья Вердзеули

11.05.2017 13:26 Несмотря на проведение третьей волны судебной реформы в Грузии, проблемы в процессе отбора судей не были искоренены, считает представитель "Центра преподавания и мониторинга прав человека" Софья Вердзеули. Она считает, что необходим новый этап судебной реформы.



"Исследование подводит итоги реформы в судебной системе. Налицо вызовы, которые мешают независимости. Проблемы касаются системы отбора-назначения судей. Сегодня совет проведет голосование в связи с конкурсантами. Несмотря на принятую третью волну поправок, проблемы отбора не искоренены. Есть проблема дисциплинарного делопроизводства. А также проблемным является правило назначения председателей. Судьи сами должны их выбирать. В общем итоге отчет явствует, что на последнем этапе рассмотрения законопроекта многое было изъято. Необходим новый этап реформы"- отметила Софья Вердзеули.



На встрече коалиция "За независимое и прозрачное правосудие" представит результаты исследования, содержащего анализ реформ, обозревание последних тенденций в судебной системе, рассмотрение порядка отбора-назначения судей, испытательный срок, и бессрочное назначение.



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