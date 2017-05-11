Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Проблемы в процессе отбора судей не были искоренены - Софья Вердзеули


11.05.2017   13:26
Несмотря на проведение третьей волны судебной реформы в Грузии, проблемы в процессе отбора судей не были искоренены, считает представитель "Центра преподавания и мониторинга прав человека" Софья Вердзеули. Она считает, что необходим новый этап судебной реформы.

"Исследование подводит итоги реформы в судебной системе. Налицо вызовы, которые мешают независимости. Проблемы касаются системы отбора-назначения судей. Сегодня совет проведет голосование в связи с конкурсантами. Несмотря на принятую третью волну поправок, проблемы отбора не искоренены. Есть проблема дисциплинарного делопроизводства. А также проблемным является правило назначения председателей. Судьи сами должны их выбирать. В общем итоге отчет явствует, что на последнем этапе рассмотрения законопроекта многое было изъято. Необходим новый этап реформы"- отметила Софья Вердзеули.

На встрече коалиция "За независимое и прозрачное правосудие" представит результаты исследования, содержащего анализ реформ, обозревание последних тенденций в судебной системе, рассмотрение порядка отбора-назначения судей, испытательный срок, и бессрочное назначение.

Форум преследует целью содействие лучшему осмыслению вопросов судебной системы, в том числе с участием власти, исполнительной, законодательной, и судебной ветви, юристов-практиков, журналистов.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
АБР может увеличить инвестиционный лимит для Грузии до 350 млн долларов в год
Министр торговли США подтвердил твердую поддержку Грузии
«SCAT Airlines» свяжет Казахстан с Грузией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Осужденный за умышленное убийство дагестанец добился отмены приговора
Германия обеспокоена действиями РФ на оккупированных территориях
Четырем лицам предъявлено обвинение в рамках дела о ввозе азербайджанских яблок
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна