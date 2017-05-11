|
В центре Тбилиси открылся новый отель бренда ibis
11.05.2017 13:55
Гостиничная группа AccorHotels открыла в Грузии новый отель бренда ibis. Он расположен в самом центре Тбилиси, в нескольких шагах от площади Независимости и проспекта Руставели, недалеко от знаменитых серных бань, крепости Нарикала, храма Метехи и квартала Шардени.
Отель "ibis Styles Тбилиси Центр" предлагает постояльцам 119 ярких дизайнерских номеров четырех категорий. В каждом номере - система климат-контроля, мини-бар, кофейная станция и фирменная кровать бренда ibis. На всей территории гостиницы - бесплатный доступ в интернет по Wi-Fi, сообщает пресс-служба AccorHotels.
К услугам гостей - ресторан и бар City Roof Terrace Bar на крыше отеля с панорамным видом на крепость и монумент "Мать-Грузия". Стоимость проживания в новом отеле - от 99 евро за двухместный номер в сутки.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна