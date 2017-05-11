В центре Тбилиси открылся новый отель бренда ibis

11.05.2017 13:55 Гостиничная группа AccorHotels открыла в Грузии новый отель бренда ibis. Он расположен в самом центре Тбилиси, в нескольких шагах от площади Независимости и проспекта Руставели, недалеко от знаменитых серных бань, крепости Нарикала, храма Метехи и квартала Шардени.



Отель "ibis Styles Тбилиси Центр" предлагает постояльцам 119 ярких дизайнерских номеров четырех категорий. В каждом номере - система климат-контроля, мини-бар, кофейная станция и фирменная кровать бренда ibis. На всей территории гостиницы - бесплатный доступ в интернет по Wi-Fi, сообщает пресс-служба AccorHotels.



К услугам гостей - ресторан и бар City Roof Terrace Bar на крыше отеля с панорамным видом на крепость и монумент "Мать-Грузия". Стоимость проживания в новом отеле - от 99 евро за двухместный номер в сутки.















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