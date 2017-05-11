Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Двое граждан Грузии госпитализированы в Израиле с ножевыми ранениями


11.05.2017   14:23
Два гражданина Грузии госпитализированы утром 11 мая в больницах "Ихилов" и "Вольфсон". Их обнаружили на улице в Бат-Яме с ножевыми ранениями. Речь идет о 23-летнем и 39-летнем мужчинах.

Полиция сообщает, что граждане Грузии, по всей видимости, были атакованы кем-то. Один из них получил тяжелые ранения, второй — средней тяжести. Расследование продолжается.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
АБР может увеличить инвестиционный лимит для Грузии до 350 млн долларов в год
Министр торговли США подтвердил твердую поддержку Грузии
«SCAT Airlines» свяжет Казахстан с Грузией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Осужденный за умышленное убийство дагестанец добился отмены приговора
Германия обеспокоена действиями РФ на оккупированных территориях
Четырем лицам предъявлено обвинение в рамках дела о ввозе азербайджанских яблок
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна