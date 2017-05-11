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Двое граждан Грузии госпитализированы в Израиле с ножевыми ранениями
11.05.2017 14:23
Два гражданина Грузии госпитализированы утром 11 мая в больницах "Ихилов" и "Вольфсон". Их обнаружили на улице в Бат-Яме с ножевыми ранениями. Речь идет о 23-летнем и 39-летнем мужчинах.
Полиция сообщает, что граждане Грузии, по всей видимости, были атакованы кем-то. Один из них получил тяжелые ранения, второй — средней тяжести. Расследование продолжается.
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