Дети погибших в августовской войне прошли учебные курсы о НАТО

11.05.2017 18:01 В рамках проекта "Учебные курсы для детей военнослужащих" в информационном центре о НАТО и Евросоюзе состоялась церемония награждения.



В проекте приняли участие дети военнослужащих, погибших и раненных в августовской войне 2008 года и миротворческой миссии ISAF. За успешное завершение учебного курса им передали сертификаты и символические подарки. Сегодня же была устроена выставка созданных ими работ.



Учебный курс в целом прошли 32 молодых человека.

















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