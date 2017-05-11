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Дети погибших в августовской войне прошли учебные курсы о НАТО


11.05.2017   18:01
В рамках проекта "Учебные курсы для детей военнослужащих" в информационном центре о НАТО и Евросоюзе состоялась церемония награждения.

В проекте приняли участие дети военнослужащих, погибших и раненных в августовской войне 2008 года и миротворческой миссии ISAF. За успешное завершение учебного курса им передали сертификаты и символические подарки. Сегодня же была устроена выставка созданных ими работ.

Учебный курс в целом прошли 32 молодых человека.







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