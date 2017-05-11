Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

IPM: Грузия самая религиозная страна в регионе


11.05.2017   18:18
Согласно исследованию, проведенному исследовательской организацией IPM в закавказском регионе, Грузия является самой религиозной страной. Соответственно, по процентным показателям она опережает показатели Азербайджана и Армении.

Для 84% респондентов в Грузии религия является важной частью ежедневной жизни. Этот показатель сравнительно низкий в Армении (77%), а в Азербайджане он еще ниже (35%).

"В Армении и Азербайджане значение религии возрастает вместе с возрастом, а в Грузии во всех возрастных категориях встречаются одинаковые данные. В Азербайджане, согласно данным IPM, чем выше социальный статус и финансовое положение человека, тем больше значения придает религии, а в Грузии наоборот, в то же время в Армении финансовое положение никак не связано со значением религии"- сказано в информации, распространенной организацией.

По сообщению IPM, во всех трех странах были опрошены по 700 граждан по принципу прямого интервью.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк потребовал от комбанков увеличить капитал в четыре раза
АБР может увеличить инвестиционный лимит для Грузии до 350 млн долларов в год
Министр торговли США подтвердил твердую поддержку Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Минюста Армении может стать вице-спикером в новом парламенте республики
Азербайджан, Турция и Грузия готовятся подписать меморандум о трехстороннем военном сотрудничестве
За минувшие две недели Евкуров уволил уже второго вице-премьера
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна