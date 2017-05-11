IPM: Грузия самая религиозная страна в регионе

11.05.2017 18:18 Согласно исследованию, проведенному исследовательской организацией IPM в закавказском регионе, Грузия является самой религиозной страной. Соответственно, по процентным показателям она опережает показатели Азербайджана и Армении.



Для 84% респондентов в Грузии религия является важной частью ежедневной жизни. Этот показатель сравнительно низкий в Армении (77%), а в Азербайджане он еще ниже (35%).



"В Армении и Азербайджане значение религии возрастает вместе с возрастом, а в Грузии во всех возрастных категориях встречаются одинаковые данные. В Азербайджане, согласно данным IPM, чем выше социальный статус и финансовое положение человека, тем больше значения придает религии, а в Грузии наоборот, в то же время в Армении финансовое положение никак не связано со значением религии"- сказано в информации, распространенной организацией.



По сообщению IPM, во всех трех странах были опрошены по 700 граждан по принципу прямого интервью.

















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