НПО требуют урегулировать вопрос инспектирования труда на конституционном уровне

11.05.2017 20:18 Неправительственные организации требуют ввести регуляции по инспектированию труда на конституционном уровне.



В гражданском секторе говорят о причинах, вызывающих несчастные случаи на рабочих местах высокого риска. По словам правозащитников, у государства должна быть система эффективного надзора.



По словам представителей неправительственных организаций, с данной точки зрения статистика тревожная, и необходимы действенные шаги. По их информации, только в минувшем году в Грузии в ходе выполнения работы погибли 58 человек.



Гражданский сектор говорит также о значении проведения прозрачного расследования происшедшей в Ткибули трагедии.



"У государства должна быть эффективная система надзора, что в том числе означает существование системы, которая будет ответственной за соблюдение трудовых прав, за надзором за ним"- заявила юрист "Центра преподавания и мониторинга прав человека" Лина Гвинианидзе.

















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