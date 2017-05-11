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НПО требуют урегулировать вопрос инспектирования труда на конституционном уровне


11.05.2017   20:18
Неправительственные организации требуют ввести регуляции по инспектированию труда на конституционном уровне.

В гражданском секторе говорят о причинах, вызывающих несчастные случаи на рабочих местах высокого риска. По словам правозащитников, у государства должна быть система эффективного надзора.

По словам представителей неправительственных организаций, с данной точки зрения статистика тревожная, и необходимы действенные шаги. По их информации, только в минувшем году в Грузии в ходе выполнения работы погибли 58 человек.

Гражданский сектор говорит также о значении проведения прозрачного расследования происшедшей в Ткибули трагедии.

"У государства должна быть эффективная система надзора, что в том числе означает существование системы, которая будет ответственной за соблюдение трудовых прав, за надзором за ним"- заявила юрист "Центра преподавания и мониторинга прав человека" Лина Гвинианидзе.







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