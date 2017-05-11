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Православная Церковь завтра отметит День памяти апостола Андрея Первозванного


11.05.2017   20:41
Православная Церковь завтра отметит День памяти просветителя Грузии, апостола Андрея Первозванного. Согласно новозаветному преданию, святой Апостол Андрей Первозванный, рыбак родом из Вифсаиды, был первым, кто последовал за Христом и привел к нему своего старшего брата — Симона Петра. Апостол Андрей был свидетелем земной жизни Христа, Его смерти и воскрешения. По преданию, после сошествия Святого Духа святой апостол Андрей направился проповедовать христианство в восточные страны.

Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря, Крым. В ходе своего миссионерского служения Андрей Первозванный побывал и в Грузии, куда принес икону Пресвятой Богородицы.

Последним городом, куда пришел Андрей Первозванный, и где ему суждено было принять мученическую кончину, был город Патры. День его памяти отмечается в Грузии дважды. 12 мая - день входа апостола в Грузию.






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