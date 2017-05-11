Матч футболистов-ветеранов Украина – Грузия состоится 20 мая в Киеве

11.05.2017 20:50 20 мая на НСК «Олимпийский» состоится матч ветеранов Украина – Грузия.



За Украину сыграют Мирон Маркевич, Владимир Езерский, Эдуард Цихмейструк, Сергей Нагорняк, Сергей Ребров, Олег Шелаев, Виталий Рева, Виталий Косовский, Юрий Максимов, Александр Косырин, Сергей Федоров, Вячеслав Свидерский и других известные игроки.



Грузию представят Каха Каладзе, Георгий Деметрадзе, Леван Кобиашвили, Александр Иашвили, Давид Муджири и другие.



Матч начнется в 19.00. Вход свободный.















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