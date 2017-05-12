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Европейский специалист представит в Тбилиси книгу по дизайну культурных центров


12.05.2017   10:04
Презентация книги «Учебник по дизайну для культурных центров», автором которой является словацкий специалист Петер Лен, состоится 16 мая в 13:00 в Тбилиси, в творческом центре Fabrika (ул.Ниношвили, 8). После того, как Петер Лен представит свою книгу участникам встречи, мнения по развитию современных культурных пространств выскажут авторы проекта ревитализации центра Fabrika. Затем состоится открытая дискуссия.

Петер Лен родился в Словакии в 1986 году. Окончил Технологический университет Словакии
(Slovak University of Technology) в Братиславе, получив диплом магистра архитектурного факультета. Затем со своими друзьями-сокурсниками Петер Лен создал студию “20-21 architects”. Вместе с членами своей команды он одержал победу в ряде архитектурных конкурсов, и сам провел ряд конкурсов для местных муниципалитетов. По проектам Лена были построены несколько зданий.

Петер Лен является лауреатом премии Палаты архитекторов Словакии, которой был награжден в 2016 году за дизайн смотровой площадки на горе близ города Жилина. Также награжден национальной Премией за дизайн экспериментальных коммуникаций за проект дизайна демонстрационного экрана на въезде в исторический центр города Жилина. Издал книгу «Учебник по дизайну для культурных центров», где даны урбанистические, архитектурные и дизайнерские характеристики культурных центров членов «Трансевропейских пространств» (Trans Europe Halles).

С дополнительной информацией можно ознакомиться на странице Британского Совета в Facebook:







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