Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинская пара-фехтовальщица Нина Тибилашвили завоевала Кубок мира


12.05.2017   11:21
Грузинская пара-фехтовальщица Нина Тибилашвили в розыгрыше Кубка мира среди спортсменов до 23 лет в голландском городе Стадсканал стала обладателем золотой медали по фехтованию рапирой, и стала чемпионкой мира.

Нина Тибилашвили по фехтованию рапирой на начальном этапе из пяти, выиграла 4 встречи. В плей-офф Тибилашвили победила польского и турецкого спортсменов со счетом 15:11 и 15:12.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Израиль договорились о сотрудничестве в области трудовой миграции
На грузинских винах могут появиться российские этикетки
Международные организации не доверяют заявлениям правительства Грузии об экономическом росте - СМИ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Верховный суд Дагестана вступился за участницу антикоррупционного митинга Точеную
Азербайджанские гимнастки лидируют на Играх исламской солидарности в Баку
84% опрошенных граждан Грузии поддерживают вступление страны в Евросоюз
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна