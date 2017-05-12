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Грузинская пара-фехтовальщица Нина Тибилашвили завоевала Кубок мира
12.05.2017 11:21
Грузинская пара-фехтовальщица Нина Тибилашвили в розыгрыше Кубка мира среди спортсменов до 23 лет в голландском городе Стадсканал стала обладателем золотой медали по фехтованию рапирой, и стала чемпионкой мира.
Нина Тибилашвили по фехтованию рапирой на начальном этапе из пяти, выиграла 4 встречи. В плей-офф Тибилашвили победила польского и турецкого спортсменов со счетом 15:11 и 15:12.
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