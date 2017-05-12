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Unicode утвердил письменность Мтаврули грузинской азбуки Мхедрули


12.05.2017   12:05
После двухгодичных переговоров Unicode утвердил письменность Мтаврули грузинской азбуки Мхедрули, что означает, что шрифт Мтаврули будет систематически доступен для пользователей.

Предложение об этом Unicode отправила группа из трех человек, работающая над проектом. Авторами инициативы являются Акакий Размадзе, Майкл Еверсон, и Ника Гуджеджиани. Их консультировал Бесарион Гугушвили (создатель известных шрифтов BPG). В результате проведенных ими переговоров вчера в стандарте Unicode утвердили 46 букв Мтаврули.

Unicode является международным стандартом символов, который устанавливает в компьютерной индустрии универсальные коды для разных письменностей. Грузинский блок Unicode уже включает письменности асомтаврули и мхедрули, именно посредством последнего мы читаем сейчас тексты грузинскими буквами.

Три человека, работающих над проектом, еще два года назад обратились к Unicode с заявлением о добавлении в международный стандарт грузинской письменности Мтаврули:

"Еще два года назад несколько человек начали работать над этой темой, поскольку то, что мы используем обычно в быту, что видим на плакатах, в книгах и т.д., всего этого не было на веб. Например, мы не могли писать в мейл на Мтаврули. Для этого понадобилось два года, и в этот процесс были включены правительственные ведомства, и такие организации и компании, как Джеолаб, Ливингстон, Банк Грузии, ТБС банк, Ассоциация грузинского шрифта, Ассоциация графического дизайна, и GITA (Агентство инноваций и технологий Грузии).

Вчера был важный этап, когда комитет Unicode утвердил, что Мтаврули отразится в его следующих стандартах".








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