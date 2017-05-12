Граждане Грузии видят в России наибольшую угрозу стране - опрос

12.05.2017 12:35 Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), по мнению большинства опрошенных, наибольшую опасность для Грузии представляет Россия.



Конкретнее же, касательно вопроса: какая страна представляет наибольшую опасность для Грузии, показатели распределились следующим образом: Россия - 63 %, Турция - 6 %, Америка - 5 %, Грузия - 1 %, Армения - 1 %, Иран - 1 %. Категория «не знаю» – 15 %.



Вместе с этим, на вопрос NDI, какая страна лучше всего обеспечивает безопасность Грузии, мнения разделились следующим образом: США - 35 %, Грузия - 12 %, Россия - 10 %, Азербайджан - 2 %, Франция - 1 %, Турция - 1 %, Германия - 1 %, Армения - 1 %. Категорию «ни одна» выбрали 18 %, а 17 % - ответ «не знаю».



Полевые работы исследования были проведены 7-28 апреля. В масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий) были опрошены 2,493 респондента.



Предел средней погрешности составляет +/- 2,7%.















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