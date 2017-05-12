NDI: 35% опрошенных считает, что безопасность Грузии лучше обеспечит США, по мнению 29% - НАТО

12.05.2017 13:18 Согласно результатам опроса, проведенного Национально-демократическим институтом, 35% респондентов считает, что безопасность Грузии лучше всех обеспечат Соединенные Штаты Америки. 12% опрошенных на этот вопрос отвечают, что безопасность страны лучше обеспечит сама Грузия, а 10% считает, что Россия.



18% опрошенных думает, что ни один из них. Нет ответа на вопрос у 17%.



На вопрос, на ваш взгляд, что из перечисленного поможет больше всего Грузии в усилении национальной безопасности, 29% назвали вступление в НАТО, 16% - усиление обороноспособности Грузией собственными силами, а 11% - вступление в Евросоюз. У 14% опрошенных нет ответа на вопрос.



Национально-демократический институт (NDI) и CRRC –Грузия представили первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в апреле 2017 года.



Полевые работы исследования состоялись в период 7-28 апреля. По всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора состоялись 2 493 прямых интервью.

















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