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NDI: 26% - безвизовое передвижение повлечет потерю грузинского менталитета
12.05.2017 13:36
Национально-демократический институт (NDI) опубликовал первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в апреле 2017 года. На вопрос, слышали ли вы о безвизовом передвижении в шенгенской зоне, абсолютное большинство- 92% ответили положительно, 7% отрицательно.
51% населения также думает, что безвизовое сообщение даст ему пользу, но этот показатель снизился по сравнению с исследованием июня 2016 года, когда так думали 64%.
78% населения полагает, что, несмотря на либерализацию виз, рядовые граждане не смогут ездить в страны Евросоюза. 67% считает, что в результате безвизового передвижения многие уедут в эмиграцию. В то же время 49% считает, что режим безвизового сообщения вызовет появление иностранных беженцев в Грузии.
Большинство населения считает, что безвизовый режим облегчит им получение медицинской услуги в Евросоюзе, а для студентов будет упрощена учеба в странах зоны Шенген.
26% населения считает, что безвизовое сообщение вызовет потерю грузинского менталитета, против чего 60%, а 22% прогнозирует потерю национальной идентичности.
Полевые работы исследования состоялись в период 7-28 апреля. По всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора состоялись 2 493 прямых интервью.
Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC –Грузия. Средний предел погрешности +/- 2.7%.
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