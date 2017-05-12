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NDI: 23% опрошенных считают, что Грузия уже в НАТО


12.05.2017   14:18
Согласно новому исследованию Национально-демократического института, 23% опрошенных считает, что Грузия является членом НАТО.

На вопрос: Правильно или неправильно, что Грузия в настоящем не член НАТО, 71% ответили, что "правильно", а 23- что "неправильно". 5% опрошенных не знает ответа на вопрос.

Кроме того, 29% опрошенных полагает, что НАТО принимает в альянс только европейские страны, по мнению 17% НАТО первым делом является экономическим объединением.

Полевые работы исследования проводились в период 7-28 апреля. По всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора состоялись 2 493 прямых интервью.

Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC –Грузия. Средний предел погрешности +/- 2.7%.







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