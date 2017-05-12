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NDI: 64%- военная служба должна быть обязательной только для мужчин
12.05.2017 14:30
Национально-демократический институт (NDI) опубликовал первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в апреле 2017 года.
С мнением, что в Грузии военная служба должна быть обязательной только для мужчин, согласно 64% населения, 18% считает, что должна быть обязательной для обеих полов, а 16% считает, что вообще не должна быть обязательной.
Примечательно, что женщины и мужчины почти одинаково считают, что военная служба должна быть обязательной только для мужчин. 89% респондентов поддержала бы решение сына, если бы он избрал военную карьеру.
Полевые работы исследования состоялись в период 7-28 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора 2 493 прямых интервью.
Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC –Грузия. Средний предел погрешности +/- 2.7%.
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