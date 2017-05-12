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NDI: Лишь 2% уверены, что в Грузии уже царит демократия


12.05.2017   14:50
В том, что в Грузии уже установлена демократия, уверен 51% респондентов неправительственной организации NDI, но лишь 2% уверены, что в стране уже царит демократия и в улучшении она не нуждается. Об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, опубликованные Национал-демократическим институтом 12 мая.

На вопрос, есть ли в Грузии демократия, утвердительно ответил 51% опрошенных, отрицательно — 40%, а 8% не смогли ответить на этот вопрос.

При этом 46% заявили, что демократия в Грузии есть, но она нуждается в улучшении, 15% считают, что Грузия является демократической только для определенной части общества, 14% полагают, что демократии в Грузии пока нет, но страна развивается в этом направлении, а 13% предполагают, что Грузия может в будущем стать демократической, но в настоящее время в этом направлении не развивается. 4% утверждают, что Грузия не является и никогда не станет демократической страной.

Респондентам предложили оценить демократичность зарубежных стран. На вопрос, есть ли демократия в России, утвердительно ответили 15% опрошенных, отрицательно — 51%, а 34% не знали ответа на вопрос. Намного более высокие оценки заслужила демократия в Германии (67%), США (66%), Франции (63%) и Польше (46%).

Национал-демократический институт США (NDI) обнародовал 12 мая часть исследований общественного мнения, проведенных в апреле текущего года. В ходе исследования в масштабе всей Грузии были опрошены 2500 человек.






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