|
NDI: Лишь 2% уверены, что в Грузии уже царит демократия
12.05.2017 14:50
В том, что в Грузии уже установлена демократия, уверен 51% респондентов неправительственной организации NDI, но лишь 2% уверены, что в стране уже царит демократия и в улучшении она не нуждается. Об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, опубликованные Национал-демократическим институтом 12 мая.
На вопрос, есть ли в Грузии демократия, утвердительно ответил 51% опрошенных, отрицательно — 40%, а 8% не смогли ответить на этот вопрос.
При этом 46% заявили, что демократия в Грузии есть, но она нуждается в улучшении, 15% считают, что Грузия является демократической только для определенной части общества, 14% полагают, что демократии в Грузии пока нет, но страна развивается в этом направлении, а 13% предполагают, что Грузия может в будущем стать демократической, но в настоящее время в этом направлении не развивается. 4% утверждают, что Грузия не является и никогда не станет демократической страной.
Респондентам предложили оценить демократичность зарубежных стран. На вопрос, есть ли демократия в России, утвердительно ответили 15% опрошенных, отрицательно — 51%, а 34% не знали ответа на вопрос. Намного более высокие оценки заслужила демократия в Германии (67%), США (66%), Франции (63%) и Польше (46%).
Национал-демократический институт США (NDI) обнародовал 12 мая часть исследований общественного мнения, проведенных в апреле текущего года. В ходе исследования в масштабе всей Грузии были опрошены 2500 человек.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна